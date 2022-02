‘Golpista do Tinder’: Mulher encontra “homem dos sonhos” no aplicativo e descobre algo terrível

O nome de Simon Leviev tornou-se conhecido internacionalmente devido ao sucesso do documentário da Netflix ‘O Golpista do Tinder’. A produção mostra como ele enganou dezenas de mulheres, fazendo-se passar por multimilionário do mercado de diamantes. O caso parece inacreditável, mas está longe de ser único e existe até mesmo um na América Latina, mais especificamente no México.

O Golpista do Tinder mexicano se chama Guillermo Ortega e foi denunciado no Twitter por Sofía Abraham, que o conheceu através do Tinder. Segundo a jovem, Guillermo alegou ser médico e tinha várias fotos de má qualidade que, ela descobriu mais tarde, eram de outra pessoa. A publicação foi feita em fevereiro deste ano.

Bueno, después de ver #thetinderswindler, y como ya pasaron casi dos años, creo que ya puedo hablar de cómo fui catfisheada (estafada) por un tal Guillermo Ortega (ojo, si digo su nombre es porque quiero evitar más víctimas de las que ya hay). Abro hilo: — Sofia Abraham (@SofiaAbrahamT) February 8, 2022

A mulher contou, através de sua conta no Twitter, tudo o que passou com o golpista. Seguindo ela, os dois tiveram um “match” em 2018 e rapidamente trocaram números de telefone para se comunicar através do WhatsApp.

Sofia disse que, imediatamente, notou atitudes “estranhas” de Guillermo, tais como o fato de ele nunca querer enviar fotos, sempre dizer que se sentia deprimido e, o mais estranho, sua voz parecia distorcida quando falavam. Para essa última atitude estranha, ele justificava dizendo que o microfone de seu telefone celular “tinha se molhado” e por isso não estava funcionando corretamente.

Sofia insistiu em querer se encontrar pessoalmente, mas Guillermo alegou que vivia com sua mãe, por isso tinha medo de infectá-la com Covid-19. “Naquele momento da pandemia, eu compreendi”, disse ela.

Apesar de suas dúvidas, Sofia manteve o relacionamento virtual e logo as mensagens se tornaram ainda mais constantes. “Ele me ligava todos os dias e eu recebia mensagens 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele já estava começando a me dizer ‘eu te amo’ e ‘eu gosto de você’”, ela contou no Twitter.

Bueno, llegó el momento, aquí les va la foto del tal Guillermo. De nuevo, si lo comparto es para prevenir que a alguien mas le pase. Y si alguien reconoce al de las fotos, plis avísenle, dudo que tenga idea de todo esto. pic.twitter.com/8bLd44omnG — Sofia Abraham (@SofiaAbrahamT) February 12, 2022

Mas o amor se transformou em chantagem emocional quando, em uma noite, Guillermo ligou dizendo que queria se matar. Ela implorou-lhe que não o fizesse e pediu seu endereço para que ela pudesse vir ajudá-lo. Ele recusou a visita dela, mas as ligações e o contato virtual continuou.

Apesar de estarem mantendo um relacionamento virtual, a constante recusa dele em se encontrar pessoalmente levou Sofia a investigar, por conta própria, para tentar descobrir se o homem realmente era quem ele dizia ser. Ela sabia várias coisas sobre ele que considerou “pistas”: onde ele morava, que tinha dois cães, o nome de sua mãe e que não possuía um carro. Graças a isso, ela conseguiu encontrar a localização exata de Guillermo para tirar satisfação.

Ela encontrou a casa dele e falou que já sabia onde ele morava. No momento, ele negou que a casa encontrada por Sofia era sua residência, mas quando ela descreveu a casa com detalhes e ameaçou ir vê-lo, ele contou-lhe tudo por telefone e depois pessoalmente. “Ele tinha sido pego no ato. Ele não podia mais mentir”, disse ela.

Porém, a verdade era muito pior para Sofia. Guillermo não havia mentido somente o seu nome, mas ele também não era a pessoa das fotos do Tinder.

Na verdade, ele nem sequer era um homem.

A jovem continuou a descrição da história no Twitter dizendo que seu “namorado” era na verdade uma mulher chamada Mariana, que usou essa identidade falsa para cortejar as mulheres e enganá-las. Embora Sofia não tenha dado nenhum valor em dinheiro para Mariana, ela de fato não sofreu um golpe financeiro, mas foi enganada.

“Eu a bloqueei e nunca mais tive notícias dela”, disse Sofia.