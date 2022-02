A verdade por trás do vídeo de sucuri que se enrolou e tentou afogar pescador

Mais um vídeo que mostra uma sucuri, a maior cobra do Brasil, se tornou viral nas redes sociais, mas a verdade por trás da gravação parece ser muito diferente daquilo que foi divulgado.

De acordo com o portal ND+, a página Sou Pescador Nato, divulgou as imagens recebidas por Whatsapp de um homem que se deparou com uma sucuri enrolada em sua perna e tentando arrastá-lo para dentro de um rio.

O vídeo também circulou em outras páginas das redes sociais. Logo, levantou a desconfiança de usuários que não acharam que a cobra tinha força suficiente para arrastar alguém e que nem mesmo tinha se enrolado na perna do pescador.

“Olha a história de mentiroso. (…) A sucuri filhotinha estava te puxando para dentro d’água? Você está pisando na cabeça dela”, analisou o Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, ao ver as imagens.

Para Henrique, os “15 minutos de fama” após o vídeo viralizar certamente levaram o homem a mentir sobre o ataque da cobra. Ele chegou a chamar a história de “Fake News” e disse que o próprio autor das imagens deve ter enrolado a cobra em sua perna.

Veja a explicação completa sobre este vídeo viral de sucuri e o desabafo do profissional:

Uma situação semelhante e que aconteceu realmente após a cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas em Marabá, no Pará, também se tornou notícia.

De acordo com o portal Dol Carajás, Manoel Medeiros foi surpreendido pela maior cobra do Brasil enquanto tentava salvar sua criação de patos e galinhas.

Enquanto andava pelo quintal alagado protegendo os animais, o homem foi atacado por um bote de sucuri. A cobra, de grande porte, se enrolou com força e vizinhos vieram ajudar a desvencilhá-la da perna do idoso.

Com uma serra, as pessoas cortaram a cabeça do animal. Veja o vídeo:

Para o biólogo Henrique, o susto é compreensível, mas esta cobra também foi morta desnecessariamente. Com a quantidade de pessoas presentes, era possível para abrir a boca da cobra e resgatar a vítima sem maiores ferimentos.

