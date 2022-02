Violência doméstica: ‘Eles não podem encontrá-lo, mas ele pode me encontrar’

A jovem mãe Laly Martínez Waltos está vivendo um pesadelo após ser vítima de violência doméstica. Seu ex-companheiro tentou assassiná-la em setembro de 2021 e, apesar de seguir foragido, continua perseguindo Laly e realizando diversas ameaças.

Ela agora exige justiça e pede auxílio das autoridades para impedir que seu agressor a prejudique novamente, informa o Meganoticias.

A jovem conheceu Jorge Martín lemos, de 25 anos, no ano de 2018. Na época ela não sabia que Jorge era foragido da justiça. Eles foram apresentados por um amigo em comum que não informou a ela sobre os problemas do rapaz com a polícia.

Violência doméstica: homem é procurado após tentar matar sua ex-companheira (Reprodução - Meganoticias)

Segundo ela, os primeiros indícios de um relacionamento violento começaram a aparecer quando seu filho mais velho nasceu. Nesta altura, o casal mantinha um relacionamento de 2 anos.

Após identificar indícios de violência ela tentou se separar do agressor

Com os episódios violentos, Laly tomou a decisão de se separar definitivamente do homem em 2021. Ao comunicá-lo ela passou a receber diversas ameaças, as quais a jovem levou ao conhecimento da polícia.

“Eu o denuncio desde 2018, a tornozeleira seria colocada nele em 24 de setembro de 2021, no dia 11 de setembro ele tentou me matar”, conta.

Na data em questão o carro de Laly foi atingido por um caminhão, deixando a jovem com graves ferimentos. Na ocasião, Jorge fugiu do local acreditando tê-la matado.

No entanto, apesar das tentativas de assassinato e das agressões, ela afirma não receber apoio da polícia para se proteger das agressões de seu ex-companheiro.

Confira também: Após passar 30 anos na prisão ela conseguiu provar sua inocência

“Depois do que aconteceu comigo, eu entendi que ninguém ia me defender. Enquanto eu estava na ambulância eu disse à polícia ‘Eu consigo te passar a placa agora para que o localizem imediatamente’”, ao que recebeu como resposta: “Não, não importa. Depois vemos isso”.

Após a tentativa de assassinato Laly acredita que o homem tenha deixado a Argentina e seguido para o Uruguai, mas ele ainda continua entrando em contato.

“Estou em uma situação crítica. Meu ex está foragido depois de tentar me matar. Eles não podem encontrá-lo, aparentemente, mas ele pode me encontrar todos os dias”, afirma.

Desde a tentativa de assassinato ela afirma já ter bloqueado ao menos 70 números de telefone e suspeita que o homem tenha ajuda de outras pessoas para ameaçá-la e persegui-la. “Ele entra em contato comigo todos os dias, não me deixa sozinha e não conseguem encontrá-lo”, finaliza a jovem.

Você pode se interessar por: