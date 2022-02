Vídeo mostra anaconda sem fim filmada entrando na água

O guia turístico e ambientalista, Vilmar de Oliveira Teixeira, voltou a impressionar a Internet com mais um flagra de uma sucuri, também conhecida como anaconda, na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Em seu canal no YouTube, que agora se chama “Terra da sucuri”, ele mostrou a cobra imponente entrando na água lentamente.

Após publicar o flagra, ele explicou que a chamou de “cobra sem fim” devido ao grande comprimento e a incerteza de quantos metros ela tinha.

Confira as imagens:

Em outra das suas gravações, o ambientalista também mostrou como as sucuris descansam de barriga cheia na água. Na ocasião, ele recebeu o vídeo enviado por uma das suas seguidoras.

De acordo com a Superinteressante, as sucuris podem demorar semanas para digerir as presas, e precisam ficar em repouso, pois sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal.

Ela pode chegar a regurgitar o que comeu em caso de estresse, do contrário ela usa potentes enzimas digestivas para desintegrar a presa quase completa.

“O primeiro cocô, uma massa compacta, escura e quase sem cheiro, tem restos de dentes, pelo e casco, e equivale a cerca de um terço do peso corporal da presa”, explica o biólogo Guilherme Galassi, do zoológico Vida Selvagem, em Americana (SP).

No ano passado, uma sucuri foi avistada na praia da Tiririca, na Bahia. Como foi arrastada pelas enchentes, ela lutou pela sobrevivência e acabou regurgitando uma capivara inteira da qual tinha se alimentado.

As imagens logo se tornaram virais e banhistas ficaram impressionados com a aparição do animal. Muitas pessoas ajudaram no resgate.