Píton rara avaliada em R$ 15 mil é apreendida pela polícia no Rio

Píton rara é apreendida no Rio de Janeiro Reprodução

Uma cobra píton amarela, também conhecida como píton birmanesa albina, foi apreendida em Nilópolis, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (14). O homem que mantinha o animal raro em sua propriedade foi preso em flagrante.

Os trabalhos foram comandados pela DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente), da Polícia Civil.

LEIA TAMBÉM:

A cobra não é nativa do Brasil. Ela é originária da Ásia e África e é considerada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) um animal silvestre exótico.

No Brasil, uma serpente filhote costuma ser vendida por cerca de R$ 3 mil. Já um animal adulto da espécie chega a custar em torno de R$ 15 mil.

A píton amarela não é venenosa e chama atenção por sua beleza. Ela pode chegar a 10 metros de comprimento e a pesar 80 quilos.

Sucuri é vista em cemitério

Recentemente moradores da cidade de Diamantino, no Estado do Mato Grosso, flagraram uma sucuri deslizando pelo muro do cemitério na cidade.

Os moradores fizeram um vídeo que foi divulgado pelo portal Olhar Direto. Parece que o animal seguiu seu rumo tranquilamente e sem ser importunado.

O Metro World News noticiou o caso há pouco. Clique aqui para relembrar a história.

Este não foi o único caso envolvendo sucuris no Brasil nos últimos tempos. O resgate de um animal da espécie que também deslizava pelo muro de uma casa em São Simão (SP) se tornou viral.

Veja o registro abaixo:

Quer saber mais sobre cobras? Veja outros vídeos de sucuris e demais animais da espéce clicando aqui!

RECOMENDAMOS: