Internautas comparam reunião de Bolsonaro e Putin a episódio de ‘The Office’

Nesta quarta-feira, 16, uma hashtag se tornou trend topic do Twitter no Brasil: #TheOffice ficou entre os assuntos mais comentados da rede social e muitas imagens da reunião do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia Vladimir Putin foram postadas.

Os comentários foram inúmeros e os usuários do Twitter compararam os registros da reunião à série ‘The Office’, uma série estadunidense que teve nove temporadas e foi ao ar pela emissora NBC, de 2005 a 2013. Mas, primeiro, os comentários de alguns usuários.

- o olhar de desprezo do Putin

- o olhar de nervoso do Bolsonaro

- a camera do The Office https://t.co/YjOL797Bc5 — Lucas Menezes (@lucasmezs) February 16, 2022

Bolsonaro está em viagem oficial à Rússia e a reunião com o Kremlin fez parte da programação oficial da viagem. O encontro já estava agendado desde antes da escalada da crise entre a Rússia e a Ucrânia.

Leia também: Rússia anuncia retirada das tropas da Ucrânia, mas OTAN e EUA afirmam o contrário

‘The Office’ é uma série de televisão ao estilo mocumentário, que é um subgênero do gênero documentário. Nesse subgênero, as produções são feitas como se fossem documentários, mas dão fictícias, geralmente utilizando de recursos como o humor e a sátira para tratar de assuntos da atualidade. Também utiliza-se o recurso narrativo da paródia.

A série foi ao ar pela emissora de TV americana NBC, de março de 2005 até maio de 2013 e tem nove temporadas. ‘The Office’ é baseada na série homônima da BBC que foi ao ar na tv britânica de 2011 a 2003.

Leia mais: The Office: cena inédita da 4ª temporada é divulgada

Assim como na versão original britânica, a série estadunidense foi filmada simulando o uso de uma câmera única, sem uma plateia de estúdio ou trilha sonora. Tudo para caracterizar um documentário, mas se tratava de uma sátira. No elenco principal estavam Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer e B. J. Novak.

‘The Office’ tem suas nove temporadas disponíveis no Amazon Prime Video e na HBO Max.