Influenciadora ganha 70 mil reais vendendo leite materno para fisiculturistas

Mila De’brito, que tem mais de 75 mil seguidores no TikTok, divulgou recentemente que teria conseguido ganhar mais de $ 10 mil libras esterlinas vendendo leite materno para fisiculturistas através da rede social.

A mulher, que segundo informações do New York Post, mora no Reino Unido compartilhou o vídeo com seu próprio leite e chamando-o de “ouro líquido”. O valor, equivalente a cerca de R$ 69 mil reais foi a quantia que a influenciadora anunciou ter ganhado somente com a venda de seu leite. Veja abaixo.

A influenciadora disse ter tido a ideia de vender o leite materno depois que seu irmão disse que havia mercado para isso. Fato é que existem sites de venda online unicamente dedicados a esse mercado, como é o caso do site Onlythebreast.com. Na página, é possível encontrar anúncios com a informação: “homens comprando leite materno”.

Sem evidências científicas

De fato, há relatos de que o leite materno ajudaria a construir músculos porque é cheio de nutrientes, mas os benefícios à saúde relatados em adultos carecem de evidências científicas. Quem defende a tendência argumenta que o leite é a maior fonte de hormônios do crescimento humano e acredita que, se os nutrientes ajudam os bebês, também funcionarão em adultos. “O leite materno humano é projetado para bebês”, comentou Joanne Ransom, diretora clínica do Banco de Leite de Mães do Noroeste, nos EUA, em uma declaração ao Komo News.

De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o leite materno é rico em nutrientes e anticorpos, além de conter a quantidade certa de gordura, açúcar, água e proteína para ajudar o bebê a crescer e é mais fácil de digerir.

Por causa de todos esses benefícios, a Academia Americana de Pediatria recomenda a amamentação durante os primeiros seis meses de vida do bebê. Mas não há evidências de que o leite materno tenha um papel protetor na saúde dos adultos, disse Elisa Zied, nutricionista em Nova York ao Today USA.