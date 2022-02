Homem matou o próprio irmão ao tentar atirar em um urso que invadia sua casa

Um homem matou o próprio irmão com um tiro acidental enquanto tentava espantar um urso que entrou no terreno de sua casa. Ao perceber que o disparo vitimou seu irmão ao invés de espantar o animal, o homem teria tirado a própria vida com um novo disparo.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem, que teve a identidade preservada, estava realizando uma tentativa de espantar o animal, que entrou em sua propriedade, localizada no Oregon, EUA.

Representação (Pixabay)

As declarações realizadas pelas autoridades locais relatam que o homem se assustou ao ver o animal entrando em sua propriedade e pegou uma arma para tentar afastá-lo e evitar um possível ataque de urso.

Além de informarem a respeito das circunstâncias do caso, Travis Snyder, membro do gabinete do xerife de Josephine, confirmou a morte dos dois homens envolvidos.

Ele matou o próprio irmão ao tentar espantar um urso

Em declaração à mídia local, Travis relatou o ocorrido e confirmou que os dois homens faleceram em decorrência dos disparos. No entanto, as autoridades não localizaram rastros do urso que teria invadido o local.

“Ele explicou que acidentalmente atirou em seu próprio irmão enquanto carregava uma arma para espantar um urso que entrou em sua propriedade”, explica.

“Eu não me surpreenderia ao ver um urso naquela área específica. Temos ursos por toda a região”, conta Travis que confirma a informação de que o homem tirou a própria vida ao perceber que havia matado o irmão.

“Acreditamos que ele tenha atirado em si mesmo após ligar para a emergência para relatar o tiro acidental”.

A região onde ocorreu o caso é conhecida por abrigar ao menos 25 mil ursos, conforme informação do Departamento de Parques do Condado de Josephine.

Por conta da época do ano, em que os animais tendem a sair em busca de alimento, as autoridades orientam a população para manterem alimentos para animais de estimação bem como materiais de descarte e lixo orgânico no interior de suas casas, evitando assim “encontros potencialmente perigosos” com ursos.

O departamento ainda reforça que, caso alguma pessoa tenha um encontro inesperado com um urso é necessário “manter a calma, não correr ou realizar movimentos bruscos”.