Homem mata a própria irmã, com quem tinha relacionamento sexual, após ela se encontrar com outro

Em um caso chocante, um homem matou a própria irmã, com quem tinha um relacionamento sexual, após ela ir para a cama com outro.

O agressor José Manuel Guzman, 32 de anos, supostamente atacou a irmã em sua casa com um bastão e um “instrumento de massagem”.

O caso aconteceu na cidade americana de ‘El Paso’, no Texas, de acordo com informações do site ‘Independent en Español’.

Como detalhado na investigação, Guzmán ficou aparentemente furioso quando soube que sua irmã estava com um amigo que tinha ido à sua casa na noite anterior.

Crime brutal chocou moradores da pequena cidade americana

Ele tentou limpar o sangue da cena do crime, mas decidiu fugir quando ouviu o som da polícia se aproximando.

Os promotores de El Paso afirmaram que o criminoso traficava drogas e enfrentou acusações criminais no passado.

Ainda de acordo com as informações, ele também esteve envolvido em casos anteriores de violência familiar e posse de drogas.

José Manuel Guzman seguirá em prisão preventiva até o andamento do processo de investigação do crime ser finalizado.