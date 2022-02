Há mais de 800 anos, monge inglês descreveu impactante fenômeno raro; mistério ainda continua sem solução

Pesquisadores da Universidade de Durham, no Reino Unido, descobriram uma referência de 827 anos a um fenômeno raro em um obscuro texto medieval em inglês.

A descrição impressionante pertence a um monge beneditino do século XII chamado Gervásio de Cantuária, de acordo com informações do site FocusTECH.

Em jogo está o chamado ‘raio globular’, um fenômeno atmosférico elétrico ainda não explicado pela comunidade científica.

O termo refere-se a relatos de objetos esféricos e luminosos, que variam em diâmetro do tamanho de uma ervilha a vários metros.

A referência encontrada pelos pesquisadores Brian Tanner e Giles Gasper, datada de 1195, é a referência mais antiga ao fenômeno explicado.

Segundo o portal ‘Royal Meteorological Society’, o monge inglês descreveu que “um sinal maravilhoso caiu perto de Londres”.

Um fenômeno atmosférico ainda não explicado pela ciência

Gervasio descreveu uma nuvem densa e escura , que emitia uma substância branca que crescia em forma esférica sob a nuvem, da qual uma esfera de fogo caía em direção ao rio.

Alguns avistamentos de OVNIs também podem ser explicados por relâmpagos e outros fenômenos atmosféricos.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, o mistério pode nunca ser finalmente resolvido, mas ainda poderá acontecer por muitas e muitas vezes.

