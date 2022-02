Foto com último abraço de pai em filho que tirou a própria vida após ser vítima de bullying comove internautas

Atenção: antes de começar a leitura, queremos alertá-lo que este texto contém relatos e detalhes sobre bullying que podem despertar gatilhos emocionais. Então, se você enfrenta alguma situação do tipo, recomendamos que busque orientação profissional. O Centro de Valorização da Vida (CVV) também está disponível para atendimentos por chat, telefone e e-mail. Saiba mais clicando aqui .

Continuando:

O caso de Drayke Hardman, um garotinho de 12 anos, dos Estados Unidos, viralizou mundialmente com uma foto devido ao seu desfecho. A criança tirou a própria vida após ser vítima reiterada de bullying em sua escola.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, Andy Hardman, a irmã do adolescente, foi quem o encontrou. Nesse momento, o pai da criança ainda tentou reanimá-la, porém não teve sucesso.

No Instagram, ambos os pais de Drayke fizeram publicações, nas quais falaram sobre o ocorrido e detalharam a difícil experiência. O pai do garotinho iniciou seu texto dizendo: “Ainda existem pessoas incríveis neste mundo e sentimos tanto amor por muitos de vocês. Eu tenho vontade de compartilhar meus sentimentos, mas tenho lutado para encontrar as palavras. Agora é minha vez de ser a voz do meu herói, meu único filho que foi tirado de nós”.

Em outro trecho, ele escreveu o seguinte:

“Fechei os olhos 51 horas depois de iniciar a RCP na esperança de salvar a vida do meu filho. Ouvindo os gritos de sua irmã, de 16 anos, que testemunhou algo que ninguém deveria. Este é o meu pesadelo, a cada momento que fecho os olhos. Enquanto meu filho nunca mais abrirá os olhos nesta vida. Eu me inclino sobre meu filho fazendo RCP e sinto que não terei forças para continuar, pois meus braços ficam fracos e queimam de exaustão”

O que disse a mãe do garotinho vítima de bullying

Por sua vez, a mãe de Drayke fez um desabafo e disse: “Isso é resultado de bullying, meu lindo menino estava travando uma batalha que nem eu poderia salvá-lo. É real, é silencioso e não há absolutamente nada que você possa fazer como pai para tirar essa dor profunda. Sem sinais, apenas palavras dolorosas de outros que roubaram NOSSO Drayke”, relatou.