Ele assaltou taxista e roubou casas, mas foi descoberto após este pequeno detalhe

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi detido recentemente na Argentina, acusado de assaltar um taxista e roubar duas residências. Ele foi capturado após um “pequeno” detalhe em uma de suas investidas. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, o sujeito foi identificado após seu cartão de vacinação contra o coronavírus cair em uma das residências a qual supostamente havia entrado para roubar.

No dia em que teria cometido os crimes, inicialmente, o homem teria assaltado um taxista que o descreveu como uma pessoa “magra e de camisa vermelha”.

Poucas horas depois, no mesmo dia, um morador afirmou que uma pessoa — com as mesmas características físicas e de vestimenta — havia entrado em sua residência e na ocasião acabou fugindo pelo pelo fundo do quintal.

O desfecho do caso do homem que assaltou um taxista

Após a polícia ser acionada e fazer uma vistoria na zona em que o sujeito teria cometido os crimes, foi encontrado o cartão de vacinação, o que contribuiu para a sua identificação.

Então, depois de montarem uma operação, o homem, que tentou se esconder atrás de uma árvore, foi preso.

Importante!

Embora não seja respectivamente este o fato, queremos lembrá-lo que caso enfrente uma situação de assalto, você nunca deve tentar reagir para assim evitar um acidente grave ou até mesmo fatal.

Quando você acha que já viu de tudo. Melhor conferir o registro!https://t.co/IySkNNWuCk — Metro Jornal (@MetroJornal) February 15, 2022

