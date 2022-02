Com reação inesperada, marido se revolta por não receber primeiro pedaço de bolo em aniversário e acaba ameaçando convidados

Em uma reação inesperada, um marido se revoltou por não receber o primeiro pedaço de bolo no aniversário da esposa e acabou ameaçando os convidados.

O caso inusitado aconteceu na cidade de Sinop (MT), no último domingo (13), de acordo com informações do site Correio Braziliense.

De acordo com o boletim de ocorrência, após o climão, o homem se retirou da festa, mas teria voltado para tentar invadir o local e agredir a mulher.

Impedido pelos convidados, o suspeito fugiu e foi encontrado pela polícia escondido atrás de uma árvore pouco depois.

No relato da vítima, a aniversariante de 32 anos informou que entregou o primeiro pedaço para outra pessoa (sem detalhar quem foi).

Ainda de acordo com as informações, o homem de 34 anos foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.