Presente feito à mão desagrada mulher que esperava ganhar joias

Uma mulher está sendo duramente criticada depois de reclamar do presente feito por seu companheiro para comemorar o dia dos namorados. Ela esperava ser presenteada com uma joia, mas recebeu do namorado um presente feito à mão.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher está sendo acusada de ser ingrata depois que sua reclamação, realizada em uma postagem no Reddit, acabou viralizando na internet.

A mulher, que tem 31 anos de idade, está em um relacionamento com seu companheiro há dois anos. Geralmente ela recebe joias de presente em datas comemorativas mas, neste ano, seu companheiro e seus dois filhos decidiram fazer um presente especial.

Representação (Imagem de dirtdiver38 por Pixabay)

“No dia dos namorados, aniversários e todas as outras comemorações, ele me presentava principalmente com joias e eu retribuía com equipamentos esportivos”, explica.

“Não fiquei empolgada quando ele mudou isso”, conta a mulher.

O presente feito por ele não a agradou

Segundo o relato da mulher, sua opinião acabou gerando um atrito entre o casal. “Eu não queria dizer o que achei, mas ele me obrigou. Ele disse que não podia acreditar que eu estava reagindo dessa forma e eu disse que ele tinha dinheiro para me comprar um colar para usar em nosso noivado”, afirma a mulher.

O homem então afirmou que o presente foi feito na companhia dos filhos do casal e que ela deveria reconhecer isso, uma vez que estavam se esforçando para fazer algo em família.

“Eu disse que reconhecia o esforço, mas pensei que ele poderia ter adicionado algo ao presente. Ele ficou ainda mais bravo comigo e sem entender porque eu dou tanto valor a um colar enquanto reclamo de um presente especial feito por ele e pelas crianças”, relata.

Ao questionar os usuários do Reddit, a mulher foi inundada por críticas: “Então você ainda não tem uma boa quantidade de joias? Ele tem mais do que direito de estar chateado com você. Use um colar velho e aprecie o esforço desse homem e de seus filhos”, escreveu um usuário.

“O presente dele é incrível e surpreendente. O fato de você estar chateada por conta do valor é triste. Há coisas mais importantes do que dinheiro”, comentou outro.