Mãe condenada à prisão perpétua por morte de bebê de 3 meses tem grande reviravolta em caso; “Sei que Deus me perdoou”

Em Santiago del Estero, na Argentina, em 2013, Micaela Roxana Díaz, que tinha 18 anos, e era mãe de um bebê de 3 meses, foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato do filho. Na época, em sua defesa, ela afirmou que cometeu o crime porque “não tinha dinheiro”.

Agora, após anos, segundo detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o caso teve uma reviravolta no que diz respeito à condenação da jovem.

O que aconteceu?

Após anos com diversas apelações, a justiça argentina resolveu alterar a sentença de 2013. Agora, ao invés da prisão perpétua, a pena foi reduzida para 8 anos, e devido a isso esta semana Micaela recuperará sua liberdade.

“Sei que Deus me perdoou. [...] Lamento do fundo do meu coração, por isso disse a verdade, senão seguiria dizendo coisas que não são. [...] Deixe o Tribunal decidir o que considerar”, relatou Roxana.

Sobre o crime

No ano em que o fato ocorreu, o corpo do bebê foi encontrado em uma vala, com sinais de asfixia, e em um primeiro momento, a jovem teria afirmado que desconhecidos o teriam sequestrado. Contudo, com o andamento das investigações, ela acabou confessando o crime.

