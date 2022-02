A verdade sobre o caso do homem que morreu duas vezes

Homem foi declarado morto e acordou seis horas depois no necrotério. Foto: Reprodução Mirror Now

Srikesh Kumar, de 40 anos, foi declarado morto após sofrer um acidente de trânsito. Seu corpo foi encaminhado ao necrotério e, após 6 horas em uma câmara gelada, ele acordou. O caso aconteceu em novembro do ano passado e, de acordo com informações do Daily Mail.

Apesar de ter “revivido” seis horas depois de ter sido declarado oficialmente morto pelo hospital que prestou atendimento, o eletricista indiano Srikesh Kumar acabou entrando em coma por causa de um sangramento interno no cérebro e morreu cinco dias depois do incidente.

Srikesh Kumar estava em estado crítico após ter sido atropelado por uma bicicleta em Moradabad, cidade a leste da capital Nova Délhi. Ele foi levado para um centro médico particular após o acidente, onde um médico o declarou morto na chegada ao local. Foi então que seu corpo foi transferido para um hospital público do governo indiano onde fizeram uma autópsia.

Segundo informações do Time of India, a família de Srikesh Kumar culpa o laboratório da faculdade de medicina Lala Lajpat Rai Memorial (LLRM), que fica na cidade de Meerut, na Índia, de ter provocado sua morte.

Leia mais sobre histórias assustadoras da vida real

Família

O irmão, Satyanand Gautam, disse ao Times of India: “Meu irmão lutou por sua vida, mas perdeu a batalha depois de cinco dias. Ele queria viver. Ele mostrou sinais de recuperação, pois costumava responder sempre que chamávamos seu nome. Seus sinais vitais estavam normais. No entanto, ele tinha um coágulo no cérebro”.

Ainda segundo informações do Time of India, a polícia foi informada que o corpo de Satyanand Gautam foi colocado no freezer do necrotério até que sua família chegasse seis horas depois. “O oficial médico de emergência viu o paciente às 3 da manhã e não constatou batimentos cardíacos. Ele examinou o homem várias vezes”, declarou o superintendente médico-chefe de Moradabad, Shiv Singh. “Quando uma equipe policial e sua família vieram para iniciar a papelada para a autópsia, ele foi encontrado vivo”, finalizou o médico-chefe.

Um documento foi assinado por membros da família concordando com uma autópsia e eles identificaram o corpo, foi quando a cunhada de Kumar, Madhu Bala, notou que ele estava mostrando sinais de movimento. “Ele não está morto. Como isso aconteceu? Olha, ele quer dizer alguma coisa, está respirando”, disse Madhu Bala.

Investigação

O caso segue em investigação pela polícia indiana, conforme informações do Daily Mail, e as autoridades estão tentando entender as circunstâncias de como o homem foi declarado morto por engano e colocado no freezer do necrotério.

“Vamos tomar medidas contra todos os responsáveis por sua morte”, acrescentou o irmão da vítima Satyanand Gautam.

Leia mais sobre polêmicas nas redes