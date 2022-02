Vídeo gravado por moradores flagra sucuri no cemitério

Moradores da cidade de Diamantino, no Mato Grosso, flagraram uma sucuri deslizando pelo muro do cemitério na cidade.

Os moradores curiosos fizeram um vídeo e a gravação foi divulgada pela redação do portal Olhar Direto. Parece que o animal seguiu seu rumo tranquilamente e sem ser importunado.

Confira as imagens:

Recentemente, o resgate de uma sucuri que também deslizava pelo muro de uma casa em São Simão (SP), se tornou viral.

As imagens mostram a luta do animal, assim como a habilidade do biólogo Antônio Bordignon e da Guarda Civil Municipal de São Simão, que capturaram a fêmea de 3,2 metros.

Captura de cobra no período urbano. Guarda Civil Municipal de São Simão auxilia na captura de cobra no perímetro urbano. Posted by Guarda Civil Municipal de São Simão-SP on Tuesday, February 8, 2022

As sucuris não se rendem facilmente e no ano passado um vídeo mostrou o trabalho árduo dos bombeiros e policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, na Comunidade Passagem da Conceição, também no Mato Grosso.

Uma gravação que revela como uma sucuri de 5 metros comprimentos, pesando 70 kg, deu trabalho para os profissionais, se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o portal O Eco, a sucuri-verde ou anaconda, é a maior espécie de serpente do continente sul-americano e uma das maiores do mundo. Elas podem medir mais de 5m e pesar até 100kg.

Para sobreviver, estas cobras matam e consomem outros animais por meio da constrição, que consiste em envolver a presa com seu corpo e apertar até que o coração pare de bater.

Por mais que botem medo e respeito pelo seu tamanho, os ataques a humanos são raros e elas tendem a fugir. Esta cobra também possui um papel fundamental em controlar pragas potenciais para o homem, como ratos.

Ao dividir ambientes com os humanos, como em fazendas, elas podem chegar a atacar animais domésticos que andam livremente e chegam a consumir até restos de animais mortos.