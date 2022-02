Vídeo flagra momento impactante em que voo termina em pancadaria generalizada entre passageiros; assista

Um vídeo flagrou um momento impactante em que um voo termina em uma pancadaria generalizada entre os passageiros.

No total, três pessoas foram presas após a violenta briga durante o voo da companhia aérea francesa Air Caraibes que decolou de Paris para Caiena.

Como detalhado pelo site Aeroin, vídeos da confusão foram postados nas mídias sociais, embora não se saiba exatamente o que causou o incidente.

Nas imagens compartilhadas, é possível ver o momento em que um grupo de passageiros se enfrenta com trocas de socos pelos corredores da aeronave.

Alguns comissários de bordo e outros passageiros tentam acalmar, mas acabam sendo agredidos também.

Ainda de acordo com as informações, após o pouso, três homens teriam sido removidos pela polícia, que já estava de prontidão no aeroporto. Confira vídeo: