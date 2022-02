[SUSTO] YouTubers visitam hotel assombrado e noite não termina nada bem

YouTubers tentam fazer contato com espíritos em hotel assombrado. Foto: Reprodução YouTube

O Adelphi Hotel, que fica em Liverpool, no Reino Unido, coleciona histórias assustadoras e tem fama de ser mal assombrado. Entre os relatos sobrenaturais, há quem diga que o hotel é habitado por poltergeists e espíritos. Caçadores de histórias sobrenaturais já relataram terem sido jurados de morte por espíritos no hotel.

Um recente vídeo da dupla de YouTubers Jessica Sims e Ellie-May Ramsay mostrou um teste que elas resolveram fazer no local. Elas fizeram o check-in no local em 9 de janeiro e alegaram que o local “não parecia bom” e que “sentiram pessoas passando por elas” durante todas as horas que passaram lá.

No vídeo, publicado no canal delas, Jessica e Ellie-May usam um leitor de EMF, usado para medir o campo eletromagnético em um determinado local. Enquanto os diferentes tipos de fantasmas se manifestam, são emitidos diferentes níveis de campos. Quando um fantasma interage com itens específicos como portas, objetos e tabuleiros de Ouija também é possível obter uma leitura de EMF. Um leitor de EMF identifica se há alguém emitindo campo eletromagnético de nível 5, que é tratada como uma das evidências para identificar fantasmas.

Elas usam o leitor de EMF na tentativa de se comunicar algum ser paranormal e disseram que ficaram chocadas quando um espírito masculino respondeu dizendo “sua cadela”.

Depois disso, as duas saíram apavoradas do hotel e passaram a noite em outro hotel de Liverpool. Jessica alegou que continuava vendo sombras enquanto caminhavam pelo hotel, Ellie-May disse que não viu nada, mas “sentiu as pessoas passando por ela”.

“Nós verificamos o quarto e uma das primeiras coisas que notamos é que ele continuava indo de muito quente para muito frio. Também houve um ruído de tiro entrando pela janela do lado de dentro, o que foi assustador. A única coisa que posso descrever é que havia essas sombras grandes e escuras que eu vi na frente, ao lado e atrás de mim e quando fiz tudo ficou frio”, disse Jessica.

As meninas, que há pouco mais de quatro meses estão postando vídeos com conteúdo paranormal disseram também terem sentido cheiro de “carne podre” quando andavam por alguns dos corredores.