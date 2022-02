Snoop Dogg é acusado de abuso sexual e isso é o que se sabe até o momento

Ontem (13) uma mulher, cuja identidade foi preservada, trouxe à tona uma denúncia contra o rapper Snoop Dogg. Ela o acusa de abuso sexual em um fato supostamente ocorrido em 2013, durante uma apresentação, na qual o sócio, Don “Magic” Juan também estaria envolvido, por agressão.

Atenção: antes de compartilharmos alguns detalhes, queremos alertá-lo que este texto pode conter relatos de violência sexual.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, a suposta vítima foi descrita como: dançarina profissional, modelo, artista e atriz, que trabalhava como parte de sua equipe de dança.

Sobre as acusações que repercutiram no dia de ontem, tudo teria começado quando Don Juan convidou a mulher, junto com sua amiga, para assistir a uma apresentação no Club Heat, espaço localizado na Califórnia.

Por volta da meia-noite, o sujeito se ofereceu para levá-la ao apartamento dele, mas ela se recusou e decidiu ir para casa.

Alerta de relato fortes

No entanto, no caminho e enquanto ela dormia, o rapper mudou de endereço e a levou para sua casa, onde a mulher acordou por um momento. Pouco tempo depois ela acabou adormecendo e quando percebeu estava na cama da estrela, enquanto a obrigava a fazer sexo oral.

Já no dia seguinte, o sócio [Don Juan] levou a mulher ao estúdio de gravação de Snoop Dogg, onde ela começou a se sentir mal e teve que ir ao banheiro. Pouco tempo depois, Snoop teria invadido o banheiro e forçado a mulher também a praticar sexo oral, ação que realizou por medo.

Diante das experiências sofridas, a mulher teve vários impactos em sua vida, dentre eles: estresse, ansiedade, depressão, pesadelos, dores de cabeça, estresse emocional e estresse pós-traumático.

Snoop Dogg e representante se pronunciam

Em sua conta do Instagram, no dia do Super Bowl, Dogg se pronunciou através de seus stories e escreveu: “É época de caça à fortuna, cuidem-se sobrinhos, mantenham a guarda e o seu pequeno círculo”.

O representante do rapper também se pronunciou e disse que as acusações “não têm mérito e que parecem fazer parte de um esquema de extorsão para enriquecer, pouco antes do Super Bowl. Sua chantagem é vergonhosa, sua intenção de usar os tribunais para seu golpe também é vergonhosa e serve para desacreditar vítimas reais que merecem credibilidade”.

Por fim, segundo a mídia local, a mulher exige em sua ação, a soma de U$ 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 52.271.000,00, câmbio de 14-02-2022, às 11h30, horário de Brasília.