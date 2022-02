Pai fica ‘orgulhoso’ ao descobrir que a filha revidou uma agressão na escola

O depoimento de um pai causou um extenso debate nas redes sociais depois que ele afirmou se “sentir orgulhoso” ao descobrir que sua filha revidou as agressões de uma outra estudante na escola.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem foi até seu Facebook para compartilhar uma publicação contando o ocorrido com sua filha.

Segundo ele, a filha é alvo de bullying na escola, sendo que uma de suas agressoras chegou a dizer à menina que ela deveria “simplesmente morrer”.

“Minha filha reclamou que uma garota a está intimidando na escola. Ela diz coisas como ‘não venha mais para a escola porque ninguém gosta de você' e ‘você deveria simplesmente morrer’, entre outras coisas horríveis”, explica o homem.

Após saber da situação de sua filha, o pai tentou argumentar e interceder na escola quanto as atitudes da outra aluna mas por ela ser “filha de pais ricos” os diretores não tomaram as atitudes cabíveis.

Ele se sentiu orgulhoso da atitude da filha

Continuando sua história, o pai então relata que a filha foi novamente intimidada pela estudante e que, em um momento de raiva e nervosismo, acabou agredindo a outra garota com um tapa.

“Ela deu um tapa na menina que a intimidava e disse que estava se sentindo bem por ter feito isso. Ela, claro, está de castigo pela agressão, mas secretamente eu continuo torcendo e aplaudindo ela”, relata o pai.

“Se não fosse minha esposa estar perto, eu a teria parabenizado pela atitude depois que chegássemos em casa”.

Apesar de apoiar a atitude da filha, o homem reforça que não tolera atitudes violentas e que sabe que isso não resolverá todos os problemas da menina, sendo que ela está ciente desta opinião. No entanto, ele acredita que, neste caso, a atitude foi “justificada”.

Confira também:

A publicação do homem foi compartilhada no Reddit e ele acabou se tornando alvo de duras críticas dos demais usuários.

“Um pai feliz porque sua filha agrediu alguém...”, escreveu uma pessoa ao que outra completou: “Encontre um adulto ético e responsável na escola e denuncie isso ao invés de agredir alguém”, finalizou outro.

No entanto, outros usuários mostraram-se felizes com a atitude da menina e do pai. “Eu encorajaria isso. Quem sabe até a recompensaria. Afinal, a outra estudante merecia”.

“Neste caso, eu apoiaria minha filha. Se defender é obrigatório”, escreveu outro usuário.