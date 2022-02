Noiva se emociona ao descobrir surpresa nas fotos de seu casamento

Uma jovem noiva de 27 anos ficou extremamente emocionada após ver que seu cachorro de estimação, morto pouco tempo antes do casamento, foi incluído nas fotos de sua celebração.

Abigail Ancell esperava que Millie, uma cadela da raça labrador, se juntasse a ela e a seu marido, Luke, nas celebrações de seu casamento. No entanto, conforme informa o The Mirror, a cachorrinha acabou falecendo dois meses antes do casamento de sua tutora, deixando a noiva em prantos.

Recentemente, a jovem recebeu um presente de seus amigos, Chris e Becky Vinter-Foster, que tornou realidade um de seus maiores desejos: uma fotografia de seu casamento editada para incluir Millie no registro.

Em lágrimas, a noiva se emocionou ao ver o registro e elegeu a fotografia como sendo uma de suas favoritas por retratar de forma realista a presença de Millie.

Ela ficou extremamente emocionada com o presente

Escrevendo sobre sua história, Abigail conta: “Nossos amigos, Becky e Chris, fizeram uma foto para nós. Eles são nossos amigos muito próximos e sempre passeávamos juntos porque eles têm dois cachorros que eram amigos de Millie”.

“Eles então nos deram uma foto de presente de Natal e me pediram para gravar minha reação e enviar a eles. Nós filmamos o vídeo. Era como se eu estivesse vendo o que era para ter sido, a foto parecia como eu imagina ter ela lá. É uma das minhas fotos favoritas do casamento e parece tão realista”.

Abigail estava com Millie desde seu aniversário de 16 anos e a levou com ela quando foi morar com Luke, fazendo com que a cachorrinha fosse parte importante de suas vidas.

“Millie faleceu dois meses antes do casamento. Ela estava ficando velha, não necessariamente morreu por conta de uma doença. Ela não conseguia mais andar e teve uma série de dificuldades. Precisamos sacrificá-la. Por conta da COVID meu marido não pode estar ao nosso lado nesse momento”.

A noiva ainda conta que sua companheira canina deveria ser parte integrante da celebração de seu casamento, utilizando uma coleira combinando com os vestidos das madrinhas.

O vídeo com a reação de Abigail foi compartilhado no TikTok e conta com mais de um milhão de visualizações e diversos comentários de apoio.