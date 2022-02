Mãe entrega às autoridades filho acusado de assassinar homem; “Reconheci pelo jeito de andar”

A mãe de um adolescente de 17 anos, cuja identidade foi preservada, teve sua história repercutida após entregar o filho, suspeito de assassinar um homem durante um assalto na Bolívia, às autoridades.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Colombia, a mãe do adolescente revelou que reconheceu que se tratava do filho, uma vez que viu sua companheira no vídeo compartilhado, e também “pelo jeito que ele andava”.

Ao analisar o registro, pode-se ver que a namorada aguarda, enquanto o jovem esfaqueia o homem para roubar seus pertences.

Embora tenha questionado o filho sobre o que supostamente ocorreu, em entrevista a mulher ressaltou que ele “não disse nada, mas eu já sabia”.

“Ele se perdeu, voltou e saiu por dois dias. Meu marido sempre disse para ele que não deveria ser assim, que ele não deveria andar porque tem tanta coisa que acontece na rua, mas ele já teve amigos ruins”, disse mãe.

Agora, o adolescente foi apreendido e se encontra à disposição da justiça. Já a namorada, está sendo procurada.

