Homem é duramente criticado após abandonar a esposa durante um voo de longa distância

Um homem está sendo duramente criticado após ter abandonado a esposa na classe econômica durante um voo de longa duração.

Conforme a história contada pelo The Mirror, o caso do homem viralizou depois que ele procurou o Reddit para contar sobre sua situação.

De forma anônima, o homem explica que recebeu a possibilidade de realizar uma melhoria em sua passagem de férias e não pensou duas vezes antes de aceitar, pois ele e a esposa passarão um longo período dentro do avião.

Representação (Imagem de Ty Yang por Pixabay)

No entanto, ele não levou em consideração os desejos da esposa ao aceitar a oferta e agora ela está furiosa.

“Então, eu e minha esposa vamos viajar do Japão para os Estados Unidos. Estamos indo passar nossas férias por lá. Quando reservamos nossas passagens pensamos inicialmente que viajaríamos um ao lado do outro. No entanto, tive a possibilidade de mudar para a classe executiva utilizando minhas milhas, e optei por aceitar a melhoria”, conta o homem.

Ele deixou a esposa furiosa

Como o voo levará ao menos 12 horas e será durante o período noturno, o homem acreditou que a mudança não iria incomodar sua esposa, que poderia até ficar contente por ele ter um conforto extra durante o trajeto, mas não foi o que aconteceu.

“Bom, ela não ficou feliz com isso porque queria sentar junto comigo no voo, mas vamos viajar durante a noite, então vamos dormir o voo inteiro. Não achei que isso fosse importar”.

“Eu contei isso para ela e ela ficou extremamente chateada porque acha que eu escolhi a melhoria de classe do que ficar ao lado dela. Eu afirmei que ela está com ciúmes e ela ficou chateada e me pediu para voltar meu assento para a classe econômica”, finaliza o homem.

Diante do relato do homem, os usuários do Reddit pareceram concordar com a esposa.

“Ou a melhoria é aplicada nos dois assentos, ou em nenhum. Pegar a melhoria somente para você parece extremamente egoísta”, escreveu um usuário.

“Você abandonou sua esposa e depois ainda zombou dela, ela está completamente correta em estar chateada”, finalizou outro.