Homem acusado de blasfêmia é linchado até a morte por grupo de pessoas no Paquistão

Um homem acusado de blasfêmia foi linchado até a morte por grupo de pessoas no Paquistão, em um crime brutal.

De acordo com as informações do site BBC, o paquistanês foi acusado de queimar páginas do Alcorão, livro sagrado do islamismo.

A polícia disse que mais de 80 pessoas foram presas pelo assassinato no distrito de Khanewal, na província de Punjab.

Relatos disseram que o homem estava sob custódia policial antes de uma multidão conseguir capturá-lo para o linchamento.

Um membro da polícia disse que a vítima estava “mentalmente instável nos últimos 15 anos”.

Depois do ocorrido, os policiais encontraram o homem, com cerca de 40 anos, já inconsciente e amarrado a uma árvore.

Caso será tratado com toda a severidade da lei

Ainda de acordo com as informações, as leis de blasfêmia do Paquistão acarretam uma possível sentença de morte para qualquer um que insulte o Islã.

No entanto, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, disse que o caso será “tratado com toda a severidade da lei” e pediu um relatório sobre os policiais acusados de não cumprirem seu dever de salvar o homem.

Horrible news. Another victim of Pakistan's blasphemy laws. https://t.co/GjuhrOAcYE — National Secular Society (@NatSecSoc) February 14, 2022

Texto com informações da BBC