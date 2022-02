Adolescente de 15 anos mata os pais e o irmão após ser proibido de utilizar a internet

Um jovem de 15 anos está sendo acusado pelo assassinato de seus pais e irmão mais novo. Informações divulgadas pela polícia de Costa Blanca indicam que o crime teria acontecido após o menor ser proibido de utilizar a internet em seu computador e aparelho celular.

Os pais do adolescente teriam proibido o uso da internet pelo garoto em seu aparelho celular depois que ele apresentou notas baixas na escola ao longo do último período letivo, conforme informações do The Mirror.

Representação (Imagem de Saji Mohamed por Pixabay)

Após cometer o crime, o garoto teria convivido com os corpos de sua família por três dias, até confessar os assassinatos.

Ele teria utilizado um rifle de caça para atirar em sua mãe e em seu irmão de 10 anos, para depois, no mesmo dia, atirar no próprio pai quando o homem chegou em casa.

Os pais o teriam proibido de acessar a internet

Após apresentar desempenho insatisfatório na escola, o jovem teria sido proibido de utilizar a internet em seu computador e aparelho celular. Para os policiais, a proibição foi o fator determinante para que o menor cometesse os assassinatos.

Conforme informações disponibilizadas por fontes locais, uma das vizinhas relata ter perguntado ao jovem sobre o seus pais e irmão, ao que ele confessou o crime dizendo: “Eu os matei alguns dias atrás”.

Outra versão aponta que duas tias do adolescente teriam descoberto os corpos em um galpão. O jovem teria os teria escondido depois de receber o telefonema de suas tias questionando sobre seus pais e irmão.

O caso chocante aconteceu em uma cidade próxima a Elche, região sul de Alicante, na Espanha.

Após sua prisão, o garoto teria confessado o crime aos policiais. Apesar da confissão, o caso segue em investigação pelo departamento de polícia local.

Conforme declaração da equipe de polícia responsável pela investigação, desde sua prisão o jovem apresentou um comportamento “frio e sereno” em relação a suas ações.

As identidades do adolescente e de seus familiares não foram divulgadas para preservar a integridade das vítimas.