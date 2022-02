Motorista de caminhão alcoolizado invade sinal vermelho e provoca ‘acidente cinematográfico’ na Alemanha; confira fotos

Um motorista de caminhão alcoolizado invadiu o sinal vermelho e provocou um ‘acidente cinematográfico’ na Alemanha nesta semana.

O caminhão colidiu com 30 carros e causou um incêndio em um edifício na última terça-feira, de acordo com informações do site EuroNews.

O caso aconteceu na província alemã da Baviera e deixou três pessoas feridas, incluindo o motorista bêbado.

A polícia da região informou que o motorista de 50 anos “passou em um semáforo vermelho e colidiu com um ônibus em um cruzamento”.

O comunicado acrescenta que depois de bater, o motorista continuou avançando, e atingiu “vários carros que estavam estacionados”.

A situação acabou provocando pânico entre os moradores, em um acidente cinematográfico’.

A polícia afirmou ter detido o motorista do caminhão, que estava “muito bêbado”, e indicou que ele estava levemente ferido.