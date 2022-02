Homem é criticado por fazer uma tatuagem grosseira a respeito de sua ex-mulher

Na esperança de apagar uma recordação permanente de sua ex-esposa, um pai foi duramente criticado depois de deixar a filha magoada ao ver uma tatuagem grosseira sobre o nome de sua mãe.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit de forma anônima.

Ele, que tinha o nome de sua ex-mulher tatuado em seu braço, achou que seria uma boa ideia tatuar uma lápide por cima com os dizeres “Apodreça no inferno”. No entanto, sua filha de 8 anos não achou graça.

“Quando fui ao apartamento dela para pegar minha filha, ela apontou para a cobertura que fiz em minha tatuagem. Perguntei se ela gostou, ela apenas riu sem jeito e foi isso”.

“Mais tarde, naquela noite, eu estava assistindo TV com minha filha e meu telefone começou a tocar loucamente. Era minha ex”.

A ideia dele não foi bem recebida

Ele então descreve a conversa que teve com a ex-esposa sobre sua tatuagem.

“Ela me disse que foi extremamente doloroso ver o que eu fiz com a tatuagem e que eu deveria ter simplesmente removido. Me senti um pouco mal depois de falar com ela sobre isso, eu fui um idiota nesse caso?”, conta o homem.

Antes que os demais usuários pudesse comentar sua publicação, ele explicou que a mulher também possuía uma tatuagem com seu nome, mas que após o término ela simplesmente removeu o desenho.

Para os usuários do Reddit, o homem desconsiderou os sentimentos de sua filha ao fazer a tatuagem de lápide perto do nome da mãe da criança.

“Como alguém que teve os pais se divorciando na infância, eu posso garantir que isso machuca muito mais sua filha do que sua ex”, comentou um usuário.

“Seu ódio por sua ex-esposa não deve pesar mais do que seu amor por sua filha. Você é pai e é um adulto. Esse tipo de atitude machuca sua filha porque é o nome da mãe dela ali”, escreveu outro.