Mulher proíbe a irmã do noivo de comparecer ao casamento; descubra o porquê

Recentemente uma noiva viu o rumo de seus planos para o casamento mudarem completamente. Após uma revelação sobre a irmã do noivo, ela passou a querer proibir a jovem de participar da celebração.

A noiva, de 25 anos, contou sua história em uma publicação no Reddit, na qual explica os motivos que a fizeram proibir a irmã do noivo de comparecer ao casamento.

Conforme informa o The Mirror, a noiva contou ter descoberto recentemente que sua cunhada, de 17 anos, está grávida de seu primeiro filho.

A situação ficou ainda mais complicada para a noiva quando ela soube que a data prevista para o parto é apenas duas semanas depois de seu casamento, o que a fez considerar a possibilidade de não querer a jovem na celebração.

“Meu noivo tem uma irmã de 17 anos de quem ele e eu somos próximos. Estou animada para ser oficialmente a cunhada dela”, relata a mulher.

“Ela seria uma das convidadas do nosso casamento, mas há alguns dias nós descobrimos que ela está grávida e planeja ter o bebê. Agora eu não vou passar um sermão sobre suas ações irresponsáveis ou qualquer coisa, mas senti que não era algo a ser ignorado”.

Ela decidiu proibir a jovem de ir ao casamento

Segundo ela, a situação da jovem inspira cuidados e atenção redobradas, ainda mais no período próximo ao parto. E estes fatores a estão levando a considerar a presença de sua cunhada na celebração.

“Aparentemente ela deve ter o bebê duas semanas depois do casamento. Estou preocupada porque mulheres grávidas exigem muitos cuidados e acomodações extras. Há também o risco de a bolsa dela estourar no meio da minha cerimônia e tirar toda a atenção de mim no meu dia”, relata.

“Me chame de egoísta, mas acho que eu e meu marido devemos ser o ponto de atenção no nosso dia. Não quero arriscar ter ela dando à luz e precisando de ainda mais atenção que deveria ser dada a mim. Então acho que ela não deveria estar lá”, explica a noiva.

Segundo ela, sua vontade foi comunicada ao noivo, que não gostou de sua solicitação e a acusou de ser egoísta. “Ele ficou irado comigo e disse que eu estava sendo infantil por não convidá-la principalmente por ser sua irmã mais nova”.

“Eu entendo que eles são próximos, mas não é uma boa ideia! Eu não acho que uma adolescente grávida de 9 meses deveria estar em pé em um casamento perto da data de seu parto!”, reforça a noiva.

Ela então revela que seu noivo contou seu desejo para toda a família, e agora todos estão irados com ela por sugerir não convidar a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela deveria pensar menos em si e considerar a situação da jovem. “Essa é uma garota que provavelmente vai ter que encarar muitos desafios e você parece querer ser a primeira a impor eles”.

“Você vai destruir seu relacionamento com ela se não convidá-la e, consequentemente, prejudicará seu relacionamento com seu noivo e com a família dele”, enfatizou outro.