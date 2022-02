Funcionária da limpeza é flagrada almoçando dentro de banheiro público

Imagens registradas pelo canal chileno CHV Noticias geraram revolta nos telespectadores ao mostrar o momento em que uma funcionária da limpeza da prefeitura de Huechuraba estava almoçando, porém em um local totalmente despreparado: o banheiro.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Publimetro Chile, o canal televisivo estava no local para registrar outro fato, quando um dos colaboradores entrou no banheiro e identificou a situação.

Um dos pontos de destaque e que ressaltou o CHV Noticias, é que possivelmente várias pessoas já tinham passado pelo local, uma vez que os cestos de lixos estavam cheios.

Em off [fora das câmeras], um supervisor que presta serviços para a prefeitura assegurou que há um local adequado para que os funcionários se alimentem, com ar-condicionado e banco de madeira, porém este fica a três quadras de distância da prefeitura.

Por fim, até o fechamento desta matéria, em 12-02-22, 13h10, horário de Brasília, não houve nenhum pronunciamento oficial da prefeitura de Huechuraba.

