Casal é detido acusado de abusar sexualmente de menor de idade

A polícia de Ponce, no Porto Rico, encaminhou ontem (11) o casal Juan Delgado Márquez, de 29 anos, e Carmen A. Morales Candelario, 28, para o centro de detenção Las Cucharas, sob a acusação de abuso sexual e violência contra uma menor de idade.

Segundo detalhes compartilhados pelo portal Metro Puerto Rico, o fato ocorreu em agosto de 2021, porém teve uma denúncia recente pela Divisão de Crimes Sexuais e Abuso Infantil.

Diante dos fatos, o casal passou por uma audiência com a juíza Karina Díaz do tribunal de primeira instância de Guayama, que fixou uma fiança no valor de $150 mil dólares, o equivalente a R$ 788.097,00, câmbio de 12-02-2022, às 13h40, horário de Brasília.

Você pode se interessar por:

No entanto, como não pagou o valor estabelecido, o casal permanecerá detido.

Não há novas atualizações sobre o caso até o momento.

+ SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS