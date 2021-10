VÍDEO: passageiro grava forte discussão de pilotos na cabine de avião pouco antes da decolagem

Um passageiro gravou uma forte discussão de dois pilotos na cabine de um avião pouco antes da decolagem.

O rapper americano 2 Chainz compartilhou o vídeo em suas redes sociais que poderia soar perturbador para aqueles que têm medo de voar de avião, como detalhado pelo site Aeroin.

Na gravação, que dura três minutos, é possível ver os pilotos de seu jato particular brigando na cabine, antes da decolagem.

Mais adiante no vídeo, é possível ver que o comandante também sai da aeronave e vai conversar com o copiloto no pátio do aeroporto.

Eles finalmente voltam ao avião, com o comandante agindo normalmente e o primeiro-oficial balançando a cabeça em sinal de negativação, com uma explicação.

Ainda de acordo com as informações, a discussão teria ocorrido supostamente já que um dos tripulantes não conseguiu ir ao banheiro a tempo. Confira vídeo:

