Mãe causa comoção ao revelar punir a filha de maneira que poderá deixá-la ‘traumatizada’

Uma mulher buscou a opinião de outros usuários do Reddit sobre o tipo de castigos que vem aplicando a sua filha de 17 anos. Segundo ela, a filha recebeu um castigo severo que poderia deixá-la traumatizada.

Segundo publicação feita pelo The Mirror, a mulher explicou que sua relação com a filha está sendo complicada. Assim como outros adolescentes, a jovem de 17 anos está em uma fase em que “tenta se rebelar contra qualquer tipo de autoridade” usando a desculpa de “ser quase adulta”.

“Há momentos em que ela sai e não me diz para onde está indo e em outros ela se recusa a limpar o quarto ou fazer qualquer serviço doméstico porque ‘é adulta’”, escreveu a mulher. “Ontem minha filha me deu uma lista de todas as falhas que ela pensa que eu tenho como pessoa. São todas falhas pessoais como meus gestos, sotaque e aparência física”.

Segundo a mulher, ela teria considerado a lista caso ela apresentasse itens relacionados a sua educação ou atitudes que podem ser modificadas. Ela disse ter ficado “bastante ofendida e triste” ao terminar de ler a lista entregue pela jovem.

Ela teme que a filha possa ficar traumatizada com a punição

Para tentar mostrar a filha que sua atitude foi errada e dolorosa, ela pediu a menina que escrevesse uma lista com suas próprias falhas, uma vez que “ela é muito boa em dissecar a personalidade e aparência de alguém”.

Segundo ela, a menina não teria acesso ao carro até que a lista fosse finalizada e entregue, para que as duas pudessem comentar juntas.

“Minha filha disse que sou uma idiota, uma mãe ruim e que fazer essa lista sobre ela vai traumatizá-la. Ela também disse que sou horrível por tirar o carro dela e que ela vai me odiar para sempre se não a liberar do castigo”.

Ela buscou pela opinião dos demais usuários que, em sua maioria, a defenderam. “Ela precisa entender o quão doloroso foi o que ela fez. Mas não vou mentir, parece muito improvável que ela entenda”.

Outros disseram que a mãe deveria ser ainda mais rígida: “Já que ela é quase uma adulta, que tal começar com um emprego de meio período”, ao que outro completou: “Os adultos também compram seus próprios carros, pagam suas contas, fazem suas próprias coisas. Então é melhor arrumar um emprego e começar a economizar porque ser adulto é caro e ela está quase lá”.