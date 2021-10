Vídeo mostra segundo encontro de agricultor com sucuri; ‘ela mora aqui dentro’

Um agricultor teve pela segunda vez um encontro de perto com uma sucuri. Desta vez, ele descobriu onde a cobra costuma se esconder enquanto trabalhava em uma plantação de soja, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, segundo o G1.

“Se não prestasse atenção ia passar batido”, escreveu Rony Dronov no Instagram, explicando que encontrou o animal qual deu uma pausa para almoçar e enxergou a cabeça do bicho saindo de um tubo onde passa água de um açude.

Confira o vídeo:

Além de agricultor, ele também é pescador e documenta esses momentos nas suas redes sociais.

Devido a proximidade com a natureza, este é o segundo encontro dele com uma sucuri, já que em julho de 2021 ele pode gravar o animal tomando sol.

Confira mais:

Dronov acredita que o animal tinha mais de cinco metros, já que uma parte dela estava enrolada na árvore que fica na beira do rio Dourados.