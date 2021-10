Casal de agricultores colhe repolho gigante pesando mais de 6 quilos para concurso.

Um casal de agricultores colheu um repolho gigante pesando mais de 6 quilos e a história se tornou viral nas redes sociais.

Como detalhado pela Rádio Mitre, o casal participava de um concurso na cidade de Concordia, na Argentina.

Assim, Alberto Gross, morador da cidade, subiu ao pódio carregando um repolho gigante que pesava mais de seis quilos.

Para ser exato, ele colheu este vegetal em sua horta e o exemplar pesava 6.268 kg, conforme anunciado pelo Diario Río Uruguai.

Ainda de acordo com as informações, embora os outros participantes não tenham ficado longe do vencedor.

Pois o segundo e o terceiro lugares foram ocupados por dois vizinhos que também apresentaram os seus enormes legumes. Confira:

