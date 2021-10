Vídeo surpreendente registra momento em que crocodilo gigante devora jacaré; assista

Você possivelmente já deve ter assistido a algum vídeo em que um crocodilo devora um animal, certo? Mas, já conferiu algum registro em que este réptil devora um membro da mesma espécie?

Para quem ficou curioso, este é o caso de uma gravação compartilhada pelo perfil do Instagram @jungleexplore em que um crocodilo aparece devorando um jacaré.

Cabe ressaltar que embora seja mais difícil presenciar este tipo de situação, esta é uma iniciativa que, segundo informações, não é necessariamente incomum.

Veja depois mais um vídeo:

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Vamos compartilhar as imagens a seguir, porém ressaltamos que embora sejam consideradas fortes por alguns, elas nada mais representam do que um retrato de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Recorde-se também que caso em algum momento enfrente uma situação na qual encontre uma espécie selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção para que a acolham e direcionem para o recinto adequado.

Assim sendo, assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

