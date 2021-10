Em comemoração, noivo é jogado para cima durante casamento, acaba caindo no chão e agora não pode mais caminhar

As celebrações de um casamento costumam ser momentos de euforia e entusiasmo. Entre música, dança e álcool, os convidados fazem de tudo para que os noivos tenham a melhor noite de suas vidas.

No entanto, pode acontecer que tudo saia do controle, como foi o caso de uma festa na Romênia, como detalhado pela ‘Rádio Mitre’.

Liviu Filimon estava curtindo seu casamento sem saber que a qualquer momento a noite seria arruinada.

Tudo começou quando seus amigos decidiram segurá-lo e jogá-lo para o alto, algo comum entre homens neste tipo de evento.

No entanto, a brincadeira acabou saindo do controle, ao não ser segurado e caindo no chão fortemente.

Ainda de acordo com as informações, o golpe brutal o fez fraturar duas vértebras, deixando-o parcialmente incapaz de andar.

Hospitalizado e com as pernas imobilizadas, Filimon garantiu que seus amigos arruinaram seu casamento

Além disso, em estado de profunda decepção, ele revelou que não descarta a possibilidade de iniciar uma ação judicial contra os envolvidos. Veja:

