Vídeo mostra momento em que pescador encontra sucuri no rio Paraná

Esta semana, Dyonathan Silva compartilhou com os seguidores o momento surpreendente que encontrou uma sucuri tomando sol enquanto pescava no rio Paraná.

O pescador publicou as imagens em seu canal Pesca Bruta _ Oficial, no YouTube, contando que está não é a primeira vez que se depara com a maior cobra do Brasil.

Confira a cena após 4:41 minutos de vídeo:

As sucuris podem passar muito tempo na água e também mantendo-se aquecidas por meio da luz solar. Por isso, é possível ver estes animais perto de áreas alagadas, onde costumam caçar.

De acordo com a Superinteressante, a cobra semi-aquática fica na espreita e aproveita quando um animal se aproxima para beber água.

Confira mais:

Ela ataca cravando os dentes na parte superior da presa e se enrola no animal para impedir o fluxo de sangue e oxigênio, causando assim a morte.

Como consegue movimentar os ossos da boca e possui uma mandíbula bipartida que se abre no sentido horizontal, ela desloca a ligação entre a mandíbula e a maxila superior para poder engolir animais até dez vezes maiores que a sua cabeça.