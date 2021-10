Vídeo impactante registra momento em que mulher é surpreendida e luta contra leopardo; assista

Compartilhado recentemente por um usuário do Instagram, um vídeo mostra uma situação que tem repercutido entre os internautas. Para quem ficou curioso, o registro flagra o momento em que uma mulher de Mumbai, cidade na Índia, é surpreendida e atacada por um leopardo.

Na gravação, que impressionou os internautas, é possível ver que a mulher resolve se sentar, porém em nenhum momento nota a presença do felino, que já a observa de uma pequena distância.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que poucos segundos depois, distraída, ela é atacada pelo leopardo e só consegue se livrar com a ajuda do que aparenta ser uma bengala.

Por sorte, como é possível notar, a situação terminou bem e a mulher foi acolhida por algumas pessoas que chegaram em seguida.

O que fazer caso encontre um animal selvagem fora de seu habitat?

Embora este caso seja diferente, se em algum momento você se deparar com uma espécie selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção para que a acolham e direcionam ao recinto adequado.

