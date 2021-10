As imagens chocantes captadas por um drone marinho que entrou em um furacão de categoria 4 no meio do oceano

O Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) colocou uma prancha de surf robótica no epicentro do furacão Sam, atualmente a tempestade mais forte da Terra com ventos de 230 quilômetros por hora.

O furacão Sam é o que os meteorologistas chamam de tempestade de “peixes”, que dificilmente atingirá a terra diretamente e afeta principalmente o oceano aberto, como detalhado pelo site Infobae.

A agência aérea e marítima é responsável por fazer previsões de furacões e pesquisar essas tempestades para melhorar essas previsões.

O novo programa de drones, uma parceria com a empresa privada Saildrone, ajuda a preencher uma lacuna de dados importante que os intrépidos caçadores de furacões que voam durante essas tempestades não podem resolver.

De acordo com a NOAA, o Saildrone Explorer SD1045 está lidando com ondas de mais de 15 metros e ventos de quase 200 quilômetros por hora em sua localização dentro da tempestade.

Este é o primeiro alerta por terra desde que se formou o sétimo furacão de 2020, que tem categoria 4 na escala Saffir-Simpson (de no máximo 5).

Ainda de acordo com as informações, já percorreu o Atlântico por dias e longe de terra. Confira o vídeo:

