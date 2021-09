Foto mostra luta impressionante entre sucuri e jacaré por sobrevivência; confronto durou bem mais de uma hora

Não é novidade que o Pantanal surpreende turistas e pessoas que lutam pela conservação do meio ambiente. Esta semana, um fotógrafo e cinegrafista australiano se surpreendeu com a cena que flagrou nesta região do Mato Grosso do Sul.

Benjamin James narrou uma experiência inesquecível ao ver uma batalha entre uma sucuri e um jacaré pela sobrevivência.

“Pantanal Selvagem. Hoje assistimos a uma batalha entre uma sucuri amarela e um jacaré. Este confronto durou bem mais de uma hora. O jacaré era bastante grande o que se revelou vantajoso”, escreveu em seu Instagram acompanhado de uma foto da cobra se completamente enrolada no réptil.

Confira a foto impactante:

James explicou que quando se deparou com a luta, parte da sucuri já estava na boca do jacaré. No entanto, após 45 minutos o animal acabou mergulhando para tentar afogar a cobra.

“A sucuri só conseguiu tirar a cabeça debaixo d’água depois de minutos de luta. A sucuri acabou liberando sua constrição e escapando”, contou.

Confira mais:

As sucuris não são venenosas, mas possuem uma mordida potente e podem matar e engolir grandes presas. Ela usa o método de constrição, apertando o animal até interromper o fluxo de sangue e, em consequência, o fornecimento de oxigênio aos órgãos.

Recentemente, o cinegrafista já havia filmado a luta entre uma sucuri e uma onça pintada. As imagens revelam como o felino não subestima a cobra.