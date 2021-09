Jovem se revolta com mensagens de ‘paquera’ que diz que ‘mulheres devem saber seu papel’

Quem nunca teve a experiência de um date (encontro) ruim, não é mesmo? Contudo, alguns detalhes são cruciais e nos ajudam a “bater o martelo”, quando uma pessoa tem que decidir se encontrará a outra em mais uma oportunidade. E aos que estão curiosos, o caso de uma jovem compartilhado pelo portal Mirror UK e um vídeo no TikTok mostram um exemplo disso.

Segundo informações compartilhadas, Haley, após o primeiro encontro, decidiu que não se encontraria mais com Trace, acusando-o de ser misógino. A jovem relatou que se sentiu “desrespeitada o tempo todo”. “Você estava sendo super misógino e eu sei que não estava fazendo isso de propósito, mas isso não é mais engraçado ou charmoso”, escreveu.

O que é ‘Misoginia’?

A palavra misoginia é usada para definir sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres.

Diante da situação anterior, o homem chegou a questionar o que seria o termo “misógino” e Haley sugeriu que ele buscasse a definição, uma vez que [Trace] afirmou que tinha implicância com “pessoas ignorantes”. “Eu faria se me importasse. Você usa palavrões para ser uma barista”, rebateu Trace. Então, a jovem reforçou que este seria um exemplo claro de comportamento sobre o que ela estava dizendo.

Por fim, como citado no título deste texto, o homem respondeu Haley com uma mensagem que dizia: “As mulheres realmente deveriam saber seu papel”. E mais uma vez, ele recebeu uma resposta que dizia: “Você é um idiota machista. Nenhuma mulher que se preze vai querer estar com você, por isso tem 24 anos, é solteiro e não consegue passar dos primeiros encontros”.