Um vídeo registrou um barco ‘misterioso’ em formato de rocha que se tornou viral nas redes sociais recentemente.

O registro foi compartilhado no Instagram pelo artista Julien, como detalhado pelo site CNN.

Como é possível ver nas imagens, é um estranho barco que se parece com uma grande rocha.

É possível ver criação particular de Berthier navegando tranquilamente pelos rios de Marselha, na França.

Este é o vídeo que registrou um barco ‘misterioso’ em formato de rocha que se tornou viral nas redes sociais

Ainda de acordo com as informações, a criação foi feita com fibra de vidro e resina.

O pequeno registro se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira vídeo:

