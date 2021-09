Em vídeo surpreendente, cachorrinho escapa de ataque brutal de crocodilos; assista

Quando falamos em um cenário em que se encontram crocodilos e cachorros, por questões óbvias, dificilmente os doguinhos conseguem sair com vida destas situações. Contudo, um vídeo compartilhado no YouTube mostra que o contrário, embora inesperado, também é possível. Vamos entender melhor?

Para quem ficou curioso, a gravação, que traz mais um registro do comportamento de animais selvagens, registra o momento em que um cachorro cai na água e é encurralado por diversos crocodilos.

Por sorte, ele consegue saltar e se apoiar em um cano, o que o auxilia para escapar com vida e de se tornar a próxima presa dos répteis.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato ocorreu, porém as imagens demonstram o acontecido.

⚠️⚠️⚠️ IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Cabe ressaltar que embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Assim sendo, assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

