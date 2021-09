Vídeo registra momento em que mulher leva grande susto ao encontrar urso dentro de seu carro

Qual seria a reação se estivesse se preparando para deixar uma caixa com frutas em seu carro e então desse de cara com um urso? Para quem ficou curioso, este é um caso de exemplo mostrado em um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore.

No registro, que superou as 530 mil visualizações desde que foi publicado, é possível acompanhar o momento em que a mulher, cuja identidade não foi revelada, se aproxima do veículo e então, nota que há algo de estranho.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que ela tenta fechar a porta do carro, porém o animal é mais forte e, então, como única alternativa, ela sai correndo do local.

O que fazer caso encontre um animal selvagem fora de seu habitat?

Caso em algum momento passe por esta situação, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção para que o acolham e direcionem ao recinto adequado.

Lembre-se de nunca se aproximar ou tentar capturar a espécie selvagem para evitar acidentes graves ou até mesmo fatais.

Assim sendo, assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

