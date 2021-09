Um vídeo registrou o momento em que um jovem de moto se arrisca com uma ‘manobra perigosa’ em uma piscina e a situação acaba terminando em ‘desastre’.

O registro foi compartilhado recentemente pela página @rolealeatorio no Instagram.

Nas imagens, um grupo de jovens participa de uma festa aparentemente em uma casa.

Duas motos são ligeiras, com parte das rodas na piscina, formando uma espécie de onda. No entanto, uma motocicleta acaba caindo dentro d’água.

Vídeo: jovem de moto se arrisca com ‘manobra perigosa’ em piscina e situação acaba terminando em ‘desastre’

O registro acabou se tornando viral e gerando inúmeras reações dos usuários.

No entanto, ainda de acordo com as informações, a data do registro não foi divulgada. Confira:

