Homem faz esposa prometer não namorar outra pessoa caso ele morresse

Uma mulher foi obrigada a prometer ao marido, gravemente doente, que nunca mais namoraria caso ele morresse. Ela compartilhou sua história de forma anônima no Reddit onde ouviu a opinião de outros usuários.

Segundo publicação divulgada pelo The Mirror, a mulher, que foi casada por seis anos, compartilhou que seu marido possuía problemas cardíacos crônicos. Estes problemas levaram a outras complicações que o fizeram ser internado com um prognóstico desanimador.

Com a presença da esposa e de seus filhos na enfermaria, ele perguntou à mulher que ela faria se ele morresse, e a fez prometer que nunca mais iria namorar.

“Ele ficava olhando para mim e dizia para prometer na frente dos nossos filhos. Eu estaria mentindo se dissesse que não hesitei. Tive uma sensação estranha e algo me disse para não fazer isso, especialmente após ele envolver as crianças”, disse.

Diante do pedido do marido, a mulher tentou se esquivar: “Disse a ele que é o amor da minha vida e tudo que me importa, bem como nossos filhos. Ele ficou chateado dizendo que eu estava evitando seu pedido e disse que não esperava que eu hesitasse, muito menos que recusasse a promessa”.

Ele pediu a esposa que prometesse não namorar após sua morte

Com o posicionamento do marido, a mulher tentou novamente conversar com ele. “Eu calmamente expliquei como suas palavras eram pesadas, mas ele disse que eu provavelmente não tinha nenhum problema em ver e namorar alguém e poderia muito bem conseguir um novo pai para as crianças”.

Para acalmá-lo, ela prometeu ao marido que nunca iria “forçar” os filhos a chamar outra pessoa de pai, mas a reação dele não foi a esperada. “Ele me chamou de mentirosa e me disse em voz alta para sair da sala. Eu tentei acalmá-lo, mas ele começou a gritar comigo para parar de falar com ele depois que deixei claro que ele não significava muito para mim”.

A situação ficou pior quando o homem decidiu envolver os filhos do casal. “Ele me disse que vai fazer as crianças prometerem a ele que se eu conhecer alguém novo, eles deveriam me tirar de suas vidas e ficar com sua família. Fiquei em choque, chamei ele de irracional por pensar nessa possibilidade”.

Após compartilhar sua história, a mulher pediu por conselhos aos outros usuários, que atenderam ao seu pedido de ajuda.

“Pessoas com doenças terminais às vezes sofrem alterações de personalidade. As pessoas fazem e dizem todo tipo de coisas estranhas que estão em luto e pânico”, comentou um usuário.

Outro orientou a mulher a procurar auxílio psicológico junto com seus filhos: “Vocês devem fazer terapia. Em grupo ou talvez individualmente. Isso é muito difícil e você deveria ter o apoio de alguém”.