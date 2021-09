Em vídeo ‘misterioso’, macaco aparece do nada no ‘colo’ de pequena cabra e registro deixa internautas ‘confusos’

Em vídeo ‘misterioso’, um macaco aparece do nada no ‘colo’ de um pequena cabra no meio do mato e o registro acabou deixando internautas ‘confusos’.

A pequena gravação foi compartilhada recentemente no Twitter por uma página especializada.

Nas imagens, um homem parece chamar os animais, utilizando algumas frutas. Do nada, aparece a cabra e o macaco juntos.

Como era de se esperar, o vídeo se tornou viral nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos usuários

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 14 milhões de reproduções. Confira vídeo:

Como você explicaria isso se não tivesse gravado?



A verdade por detrás do vídeo viral

Apesar da surpresa, existe uma explicação: já domesticados, os dois vivem juntos, não sendo uma cena de ‘animais selvagens’.

A cabra apareceu já que está acostumada a ser alimentada pelo dono. E o macaco encontrou uma grande companheira.

