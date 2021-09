Alerta para possibilidade de explosão é emitido em La Palma

Um alerta de explosão foi emitido em La Palma. Com o aumento na velocidade de avanço da lava é possível que ela atinja o mar em breve. Segundo cientistas, foram detectados gases tóxicos e os moradores da região foram orientados a permanecer no interior de suas casas.

Segundo publicação feita pelo The Mirror, o fluxo de lava segue a 100 quilômetros por hora, velocidade acima da anteriormente registrada. O aumento da velocidade foi causado devido a um fluxo secundário expelido pelo vulcão.

Conforme divulgado pelo governo das Ilhas Canárias, existe a possibilidade de explosões mais intensas que podem causar explosões em vidros e janelas.

O Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias alertou que o choque térmico entre a lava e o mar criará uma situação de perigo para as pessoas que visitam ou estão na zona costeira. O encontro entre a lava e a água do oceano produzirá nuvens de valor d’agua carregadas com ácido clorídrico devido ao alto teor de cloreto presente na água do mar.

Essas “nuvens” também possuem minúsculas partículas de vidro vulcânico como resultado da reação que ocorre entre a lava e a água do mar, por conta da grande diferença de temperatura.

Segundo o diretor técnico da comissão de emergência, Miguel Ángel Morcuende declarou que a zona central de Todoque, última localidade no caminho da lava, foi atingida por volta das 19 horas deste domingo. Não é possível precisar a data em que a lava atingirá o mar visto que a velocidade do fluxo de adapta às características do terreno.

Alerta de explosão foi emitido por conta da proximidade entre a lava e o mar

Ao todo, mais de 6 mil pessoas foram evacuadas desde que o vulcão entrou em erupção há oito dias.

Embora o rio de lava esteja esfriando, seu interior ainda permanece extremamente quente, o que o torna fluído. As pessoas foram alertadas para o risco de explosões que poderão ser sentidas em um raio de até cinco quilômetros.

Segundo Morcuende, também não é possível prever a queda de cinzas em outras áreas da ilha. Embora as cinzas não afetem a saúde, as pessoas são orientadas a utilizar máscaras e óculos de proteção, bem como luvas e roupas de manga comprida.

No momento, drones monitoram o avanço da lava bem como seu percurso. Segundo Ángel Victor Torres, Presidente do Governo das Canárias, “A previsão é que chegue ao mar em breve. Este ainda é um momento de máxima preocupação em que é necessário tomar cuidados extremos”.