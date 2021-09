Vídeo viral registra amizade fofa entre cervo e gato; assista

Um pequeno vídeo que mostra uma amizade fofa entre um cervo e um pequeno gato se tornou viral recentemente.

Como detalhado pelo site CNN, o registro mostra o vínculo estreito entre os dois animais.

Uma amizade impensável pela diferença de espécie, tamanho e aparência.

Vídeo viral registra amizade fofa entre cervo e gato

O registro se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo foi compartilhado pelo perfil brownhikingtrails no TikTok. Confira:

